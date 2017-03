Wel óf geen Thomas Meunier tegen Griekenland: "Als hij 99 procent fit is, speelt hij niet"

De vijfde EK-kwalificatiematch tegen Griekenland nadert met rasse schreden. Roberto Martinez kan zorgeloos toeleven naar zaterdag, op de blessure van Thomas Meunier na.

De vleugelspeler revalideert nog steeds bij de fysiotherapeut. "Ik ben nog niet overtuigd of hij tijdig fit raakt", liet Martinez donderdag op zijn persmoment optekenen. "Morgenmiddag valt de beslissing. Als hij 99 procent fit is, speelt hij niet. Ik heb genoeg alternatieven. Chadli op zijn positie, of met vier achterin."

Van de kuitblessure van Eden Hazard was er voorlopig geen update. Martinez beseft dat zijn afwezigheid een aderlating is voor de ploeg. "We gaan hem missen, want hij speelt al een heel seizoen op een bijzonder hoog niveau. Dit wordt een test voor ons, zonder hem moeten we andere opties uitproberen."