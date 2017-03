Martinez maakt zich zorgen om het veld én geeft aan waarom Rode Duivels vrijdag NIET in Brussel trainen

Foto: © photonews

Zaterdag spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd van 2017 in het Koning Boudewijnstadion. Op matchdag -1 gaan ze echter niet trainen in Brussel. En dat heeft een opvallende reden. Roberto Martinez geeft uitleg.

"Het klopt: we trekken morgen niet naar het Koning Boudewijnstadion om er te trainen. Dat doen we gewoon in Tubeke, waar we ook enorm veel goede velden hebben", aldus de bondscoach op zijn persconferentie.

"We deden dat voor de wedstrijd tegen Estland ook al. Wat mij betreft is het geen absolute noodzaak om te gaan trainen in het stadion. De voordelen wegen niet op tegen de nadelen."

Die nadelen? "Het is veel gedoe en het is toch een eindje reizen voor een relatief korte training. De bus op, de bus af ... het duurt een tijdje. En de spelers kennen het stadion en de omstandigheden."

Nochtans was er de voorbije week wel wat kritiek op het veld in Brussel tijdens de bekerfinale: "Daarover maak ik me wel zorgen, ja. We hebben een perfect veld nodig met onze voetballende kwaliteiten, maar ik ben er van overtuigd dat iedereen zijn opperste best doet om het veld zo goed mogelijk te krijgen."