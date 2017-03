Dit is de raad die Martinez meegaf aan Youri Tielemans: "Hij moet uitdagingen vinden, zichzelf blijven duwen..."

Roberto Martinez is gek van de voetballer Youri Tielemans. Die kan zelfs héél dicht bij een basisplaats komen te staan, maar de bondscoach fluisterde hem wel wat goeie raad in na zijn vorige doortocht bij de Rode Duivels.

En misschien zit daar ook wel deels de verklaring van de goeie vorm van Tielemans, want Martinez bleek niet helemaal tevreden. "Kijk, hij is een buitengewone voetballer, we kennen zijn kwaliteiten. En ik ben gek van zijn persoonlijkheid. Hij is altijd klaar om eender wat voor het team te doen", aldus Martinez.

Maar sinds november is er iets veranderd. "Een wedstrijd kan ook te makkelijk worden... Alles kan te makkelijk worden voor een jongen van 19 die de wereld aan zijn voeten heeft. Ik heb hem gezegd dat hij meer moet doorduwen. Ik wil die wil zien om wedstrijden te winnen. 'Nastiness, desperation...' om de beste te willen zijn. En dat zie ik sinds zijn laatste keer dat hij werd opgeroepen", glimlachte de bondscoach.

Ik bedoel dat hij bij elk begin van een seizoen een uitdaging moet hebben. Als hij die niet meer vindt...

Tielemans lijkt dan ook in aanmerking te komen voor een plaatsje op het middenveld. "Hij heeft meer ervaring dan sommige spelers die aan het einde van hun carrière zijn. Maar hij moet zichzelf blijven uitdagen..."

Betekent dat dan dat Martinez Tielemans heeft aangeraden om volgend seizoen een nieuwe uitdaging te vinden bij een andere club. "Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik bedoel dat hij bij elk begin van een seizoen een uitdaging moet hebben. Als hij die niet meer vindt..."