Tien procent van amateurclubs verdween op acht jaar tijd: "Het gaat toch maar om marginale clubs"

Het gaat in Vlaanderen niet al te goed met de amateurclubs. Sinds 2009 gaven maar liefst 105 clubs er de brui aan. Dat is tien procent van het totaal.

Niet het beste nieuws voor het amateurvoetbal, lijkt het, maar bij Voetbal Vlaanderen, ziet men er geen graten in. "Deze trend is niet zorgwekkend", aldus voorzitter Gilbert Timmermans in Het Nieuwsblad. Het is geen doel op zich om minder clubs te hebben, maar als ze wegvallen, dan is dat maar zo."

Zijn betoog klinkt cru. "Het gaat toch vooral om marginale clubs die het niet meer aankunnen. Wat telt is het aantal aangesloten leden. Dat is gestegen." Er kwamen inderdaad zo'n 35.000 spelers bij. "Kwaliteit gaat boven kwantiteit", zegt Koen De Brabander, CEO van de voetbalbond in dezelfde krant.

Fusies de oplossing?

Fusies lijken de geliefkoosde oplossing. "De bond moet clubs niet verplichten, maar moet fusies wel faciliteren", aldus De Brabander. "Fusies zorgen voor beter gestructureerde clubs", geeft Timmermans aan.