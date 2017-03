Unieke vorm van recreatief voetbal met expats - u kan meedoen als u wil

We krijgen vaak vragen om te zoeken naar speelsters voor een of andere club in het Vlaamse of Brusselse land, maar af en toe zit er wel eens een heel speciale vraag bij. Zo ook dit verzoek vanuit Mechelen, dat we jullie zeker niet wilden onthouden.

"Ik ben de organisator van een voetbalclubje dat ontstaan is uit een meetup.com groep. Wij spelen gemengd en recreatief in Mechelen. Een groot deel van onze groep bestaat uit expats uit Brussel (maar ook Antwerpen, Mechelen, Leuven en Gent), waardoor de voertaal Engels is", klinkt het in een bericht aan onze redactie van Henk Baude van Lowskillsoccer.

"Wij zijn aangesloten bij de KVV onder het Recreafoot initiatief. Op lange termijn willen wij in een gemengd,recreanten liga spelen (desnoods zelf oprichten). Wij zijn dringend op zoek naar speelsters voor onze eerste (vriendschappelijke) match tegen een andere ploeg in April. Niveau: beginner tot redelijk. Maar ook zijn wij continue op zoek naar speelsters voor onze gewone partijen elke zondag (elk niveau welkom)."

Wat ons onderscheidt van reguliere ploegen is:

Ook toegankelijk voor oudere speelsters

Voor expats die niet permanent in Belgie verblijven en het niet zien zitten om bij een echte ploeg aan te sluiten, maar toch af en toe op een grasveld willen voetballen

Voor dames die te weinig tijd hebben om wekelijks te trainen (wij trainen sowieso niet, spelen gewoon een potje voetbal). Men komt wanneer men tijd of zin heeft.

Voor dames die sportief uitgedaagd willen worden zonder de druk om te presteren, maar met de nadruk op fun en vriendschap

Wij spelen niet competitief en niet agressief dus is de kans op kwetsuren klein.

Wij hebben spelers uit elke hoek van de wereld, tussen 18-50 en in alle formaten.

Wij hebben een leuk intern liga/puntensysteem (geïnspireerd door Game of Thrones).

Geïnteresseerd? Dan kan u alvast contact opnemen met:

Henk Baude, lowskillsoccer@gmail.com

https://www.meetup.com/lowskillsoccer/

https://www.facebook.com/lowskillsoccerbelgium/