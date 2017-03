Wat is de beste positie van Radja? "Hij moet zijn instinct volgen", versus "niet wendbaar genoeg"

Foto: © photonews

Radja Nainggolan is terug bij de Rode Duivels, maar waar stel je de draaischijf van AS Roma op? Bij zijn club speelt hij hoog, bij de Rode Duivels vaak voor de verdediging.

Roma-coach Spalletti is een voorstander van de aanvallende Nainggolan. Tijdens het EK zag hij hem vooral voor de verdediging acteren. "Zo vergooi je een deel van zijn kwaliteiten", luidde het. "Hij kan daar spelen, maar hij is op zijn best als hij hoger, dichter bij de aanval speelt."

Nummer acht

Spalletti schoof Nainggolan een rij hoger bij Roma en dat loonde. De Rode Duivels scoort het ene pareltje na het andere. Bondscoach Martinez is nog niet zeker waar hij de middenvelder moet posteren. Eddy Snelders heeft wel een idee.

"Radja moet op de nummer acht spelen", aldus Snelders in Het Nieuwsblad. "Hij doet het goed bij AS Roma, waar hij hoger staat, maar dat is een momentopname. In mijn ogen heeft hij niet de dribbelvaardigheid om één tegen één een man uit te schakelen."