Analisten zijn het roerend eens: "Hij moet Hazard vervangen"

Met Eden Hazard missen we toch een belangrijke schakel voor de WK-kwalificatiematch tegen Griekenland. Zeker omdat de drietand voorin zo goed draaide tegen Estland.

Toen werd het maar liefst 8-1. Maar wie moet nu Hazard vervangen. Alle analisten die we contacteerden lijken het met elkaar eens. "Ik zou De Bruyne een rij doorschuiven naast Mertens en Nainggolan in de ploeg brengen als vrije middenvelder", aldus Snelders. voor het overige zou hij de opstelling niet aanpassen.

Martinez zal niet raken aan zijn formatie -Franky Van der Elst

Ook Philippe Albert heeft dezelfde mening. "Nainggolan in de basis? Die vraag moet je zelfs niet stellen. Het is één van de beste middenvelders van het moment in Europa. Hij steekt er echt bovenuit momenteel."