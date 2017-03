Zulte Waregem mogelijk niet op volle sterkte tegen Anderlecht? Aanvoerder én sterkhouder Leye onzeker

Zulte Waregem geniet deze week nog na van de sensationale bekerzege van vorige zaterdag. Maar Essevee kent ook enkele kwaaltjes in aanloop naar de PO1-start tegen Anderlecht (vrijdag 31 maart).

Mbaye Leye onderging donderdag een operatie aan de neus. Die verliep voorspoedig, maar de aanvoerder is wel onzeker voor de komst van paars-wit.

Doelman Sammy Bossut sukkelt dan weer met een verrekking van de buikspieren. Dat is een gevolg van zijn tackles tijdens de finale tegen KV Oostende. Goed nieuws is er dan weer van Timothy Derijck. De solide centrumverdediger ondervond na 120 minuten voetballen geen reactie, ondanks dat hij zes weken uit roulatie was.