Ploegmaats, grootste talenten in Italië en zaterdag tegenover elkaar in België-Italië

Zaterdag spelen de U19 van Gert Verheyen tegen Italië. Het is direct ook een duel tussen twee boezemvrienden van dezelfde club: Zinho Vanheusden en Andrea Pinamonti. Respectievelijk ook twee van de grootste talenten van hun land...

Over Zinho Vanheusden hebben we u al redelijk wat verteld (een interview met zijn vader leest u HIER). De 17-jarige Vanheusden wordt bij Inter gezien als een goudklompje, waarvan ze zeker zijn dat hij zal doorbreken in de eerste ploeg. De verdediger wordt vergeleken met Kompany op die leeftijd.

Sterk in de duels, maar vooral voetballend een meerwaarde. "Ik leerde pas echt verdedigen in Italië", zei de jeugdinternational over de tactische training die hij meekreeg in Italië. Hij moet samen met Pinamonti in de toekomst het uithangbord worden van de jeugdwerking van Internazionale.

Pinamonti staat als aanvaller immers nog meer in de kijker. De ploegmaat van Vanheusden bij de Primavera - de laatste stap voor de eerste ploeg - heeft trouwens zowel Europees als nationaal al zijn debuut gemaakt voor Inter. In Italië krijgen enkel de grootste talenten die kans.

Pinamonti is de hoop van velen, want Italië is al even op zoek naar een sterke spits. Voor een groot deel wordt hij gezien als iemand die de tijden van Alessandro Del Piero kan doen herleven. Al heeft hij nog alles te bewijzen, maar zijn schutterskwaliteiten staan buiten kijf.

Wie trekt zaterdag aan het langste eind: de verdediger of de aanvaller?