Belgian Red Flames schrijven geschiedenis op nieuwe FIFA-ranking

De Belgian Red Flames hebben geschiedenis geschreven. Nooit stonden ze hoger op de wereldranglijst. In 2017 - het jaar waarin het mogelijk allemaal gaat gebeuren op het EK - schuiven ze op. En we hebben ook een nieuwe leider.

De Flames stonden op de vorige ranking in december al op plek 25 en ook dat was een record, maar na de degelijke prestaties op de Cyprus Cup zijn ze over Oostenrijk en Rusland naar plek 23 gewipt.

Nooit deden ze beter, een erg knappe prestatie dus van de Red Flames. In de stand hebben we ook een nieuwe leider, want Duitsland deed haasje-over met de USA. Een historisch moment na een erg lange regeerperiode van The Stars & Stripes.

Noorwegen (11e), Nederland (12e) en Denemarken (15e) zijn allen op dezelfde plaats blijven staan bij de meest recente rankings. Zij zijn de tegenstanders van de Flames op het EK bij onze noorderburen.