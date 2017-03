Zijn de Chinezen weg uit Leuven? Tobback zet overname op helling

Foto: © photonews

Het ligt bijzonder gevoelig, het dossier over de overname van OH Leuven. De club zelf heeft een serieus bod van Chinese investeerders, maar die zouden nu de onderhandelingen opgeschort of afgeblazen (?) hebben.

De Chinese investeerders hadden een afspraak met Louis Tobback en het Leuvens stadsbestuur, maar die werd afgezegd. Het Chinese onderhandelingsteam vertrok daarop met volle spoorslag uit België. De tegenkanting die ze van alle zijden kregen, zou de overname op de helling gezet hebben.

OHL heeft nog een alternatief met een investeringsgroep van vijf Vlaamse zakenmannen die een tegenbod willen doen, maar het probleem is dat die niet weten hoeveel de Chineze bieden. Ze zouden wel voldoende geld hebben om het bod te overtreffen, maar er is ook nog de exclusiviteitsclausule tot 30 juni. Tot dan mag OHL in principe niet onderhandelen met andere geïnteresseerden.