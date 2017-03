Francky Dury blikt al vooruit: "Hij gaat ook de Ronde én Parijs-Roubaix winnen ..."

Foto: © Photonews

Francky Dury is op bezoek in Harelbeke, waar de E3-prijs wordt verreden. Hij bracht zelfs de Beker van België mee. Een groot feest voor Essevee en heel Zuid-West-Vlaanderen.

Dury zelf is zelf ook een notoir fan van de koers. Hij spreekt graag in koerstermen over het voetbal en komt met de mooiste oneliners daarover. Zeker naar play-off 1 toe mogen we op dat gebied wel wat verwachten.

Voor de E3-prijs is hij duidelijk: "Peter Sagan is mijn favoriet", klinkt het. "Ik heb voor de Ronde van Vlaanderen én voor Parijs-Roubaix ook Sagan. En anders is het Van Avermaet. Ik zie ze samen echt wel alles winnen."

