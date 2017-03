Amateurs leggen bom onder topwedstrijden op zondag: bye bye Gent - Club Brugge?

De Pro League maakte het voorbije decennium werk van een steeds ingewikkelder kalender, met veel verschillende speeldagen en -uren. Voor de tv-rechten en om de liefhebber toe te laten zoveel mogelijk wedstrijden mee te pikken. Maar er zou wel eens verandering in kunnen komen.

Vrijdagavond, zaterdagavond (18 én 20 uur) en zondag in de namiddag, vooravond en avond: in het huidige seizoen van de Pro League waren er bijna nooit meer dan drie wedstrijden op hetzelfde moment.

Leuk voor de liefhebber, maar er zijn ook klachten. Zo zijn ze in het amateurvoetbal niet tevreden met het namiddagslot op zondag. Dat staat namelijk in de weg van de amateurs – die traditiegetrouw op zondagnamiddag spelen.

Wij zijn daar de dupe van

Een topper tussen Gent en Club Brugge of Anderlecht? Dat houdt vooral veel mensen weg bij de amateurwedstrijden in het Vlaamse land. “Om 18 uur zou dat nog kunnen eventueel, maar om 14.30 uur is dit echt niet wenselijk”, aldus Gilbert Timmermans – voorzitter van Voetbal Vlaanderen in Het Nieuwsblad. "Wij zijn daar de dupe van, want veel mensen zitten dan in de zetel thuis."

“Dat moment willen we graag vrijhouden voor het amateurvoetbal. Dat is in verschillende andere landen sowieso al het geval”, is Timmermans duidelijk. Rest de vraag hoe ze daarover denken bij de topclubs, want een zondagnamiddagmatch is ook voor hen extra rendabel.