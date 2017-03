Zijn de Rode Duivels bereid in te leveren? Vertonghen antwoordt duidelijk: "Een knuffel?"

Foto: © photonews

Hoe zou het intussen zitten met de premies van de Rode Duivels? Onder het vorige bewind bij de KBVB waren die astronomisch en er werd gevraagd om in te leveren. Jan Vertonghen, één van de afgevaardigden van de spelersraad, werpt meer licht op de huidige situatie.

"Ik ben ervan overtuigd dat we een oplossing zullen vinden", aldus Jan Vertonghen. "We willen allemaal dat er zo snel mogelijk een akkoord bereikt wordt. De spelersgroep heeft dat ook aangegeven. En onze prestaties zullen er niet onder lijden", aldus Vertonghen.

Die toegevingen zullen echter niet gepaard gaan met een andere compensatie. "Wat we in de plaats krijgen? Een knuffel misschien", lachte Vertonghen. "We weten wat er aan de hand is en we willen meewerken."

We willen het beste voor het Belgische voetbal

"We denken mee met de KBVB, want wij willen ook het beste voor het Belgische voetbal. Maar in onze groep zitten ook jonge gasten in verschillende situaties. Er wordt echter naar iedereen geluisterd en hopelijk houden we iedereen tevreden."