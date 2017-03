Mbappé kan voor monsterbedrag naar PSG, maar: "Hij moet weg uit Frankrijk"

Kylian Mbappé is hot, heel hot. In Frankrijk kende iedereen hem al en sinds zijn knalprestatie tegen Manchester City kent de rest van de wereld hem ook. Uiteraard blijft de interesse niet uit. PSG zou een monsterbod voorbereiden.

Maar of dat de beste keuze is voor Mbappé, daar is Ligue 1-kenner Dieter Landuyt niet van overtuigd. “Om die progressie te blijven maken, is het best om te vertrekken uit de Ligue 1. Er zou sprake zijn van een bod van 80 miljoen van PSG, maar ik zou dat niet doen, hij moet weg uit Frankrijk.”

Waar moet hij dan heen? “Met die kwaliteiten maakt het niet uit in welke competitie je voetbalt. Hij wordt overal genoemd, maar naar Engeland zou ik niet gaan. Martial heeft het daar heel moeilijk. Heel veel Franse voetballers azen op een transfer naar Engeland, maar het blijft een ander type van voetbal.”

Hij zou de ideale opvolger van Aubameyang zijn bij Dortmund -Dieter Landuyt

Spanje lijkt een betere optie. “Volgens Marca zitten Real Madrid en FC Barcelona achter hem aan, maar daar zou hij in de schaduw van de sterren komen. Een ploeg als Sevilla of Atlético als Griezmann zou vertrekken. Daar kan hij de ster van de ploeg zijn.”

Maar dé ideale match zit volgens de commentator van ELEVEN in Duitsland. “Bij Borussia Dortmund bestaat de kans dat Pierre-Emerick Aubameyang zou vertrekken. Mbappé kan daar in zijn voetsporen treden, dat zou ideaal zijn voor hem.”