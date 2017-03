Nationale U19 spelen drie wedstrijden in amper zes dagen tijd: "Het is heel zwaar"

Foto: © KBVB

De nationale U19-ploeg van Gert Verheyen won donderdagnamiddag met 1-2 van Zweden. Nog twee wedstrijden tot een goed einde brengen, en de jonge Rode Duivels verzekeren zich van een plaats op het EK in Georgië. Al zijn onze jonge landgenoten er nog niet.

Het beloven immers nog enkele slopende dagen te worden voor de U19. In navolging van de wedstrijd op donderdagnamiddag tegen Zweden, volgt zaterdagnamiddag wedstrijd twee (tegen Italië) en komende dinsdag zelfs als wedstrijd nummer drie.

Drie wedstrijden in amper zes dagen tijd: dat is allesbehalve weinig. “In eerste klasse klagen ze al over twee wedstrijden in één en dezelfde week, hier moeten die jonge gasten drie keer in amper zes dagen spelen. Zo vergroot je de kans op blessures”, noteerden we donderdag uit de mond van coach Gert Verheyen.

Heel zwaar

De spelers van de U19 ondervinden het natuurlijk aan den lijve. “’t Is wel heel zwaar”, aldus Dante Rigo. “In aanloop naar de wedstrijd tegen Italië hebben we maar één dag rust. Het is best wel belastend, dus dat wil zeggen dat we onszelf extra goed moeten verzorgen.”

Ook Wout Faes – op fysiek vlak al heel sterk voor zijn jonge leeftijd – is op zijn hoede nu er drie wedstrijden binnen de zes dagen op het programma staan. “We moeten ons best doen om maximaal te recupereren met het oog op de volgende wedstrijd”, aldus de verdediger.