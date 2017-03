"Laat de Rode Duivels maar denken dat ze beter zijn"

Griekenland is een beetje een onvoorspelbare tegenstander. Tijdens de EK-kwalificatiecampagne twee jaar geleden waren ze niets waard, nu staat er weer een team. Nikolaos Karelis zag wie de architect was van het succes.

Griekenland was een zootje een jaar geleden. "De sfeer in de groep was dermate slecht geworden. Zelfs spelers die nog niets bewezen hadden, gedroegen zich alsof het wereldsterren waren", klinkt het in HLN. "Iedereen vond van zichzelf dat ze goed genoeg waren om bij Barcelona te spelen, maar niemand wilde een meter lopen voor iemand anders."

"Daar heeft de nieuwe coach volledig komaf mee gemaakt. Deze campagne voelt voor ons echt als een nieuwe start. Het vuur is terug. De Griekse nationale ploeg is opnieuw één familie.”

En die familie wil straks de Rode Duivels over de knie leggen. "Grote vedettes lopen er niet rond, maar dat is onze kracht. We spelen compact, mikken op de tegenaanval én knokken tot de laatste minuut. Laat de Rode Duivels maar denken dat ze beter zijn, dan hebben we een kans. Al zullen we ook tevreden zijn als we een punt pakken."