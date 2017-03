Onvoorstelbaar: op de voet van Witsel stampen levert deze gigantische schorsing op

In China kan je maar best op je tellen passen op het voetbalveld. Voor je het weet heb je er een gigantische schorsing aan je broek. Daar kan een tegenstander van Axel Witsel over meespreken.

De transfer van Witsel naar het Chinese Tianjin Quanjian deed al heel wat stof opwaaien. Nu valt er ook wel wat te vertellen over de schorsing die zijn tegenstander Qin Sheng opliep.

Toegegeven, hoe hij op de voet van Witsel stampte hoort niet thius op een voetbalveld, maar de schorsing is wel héél streng. Sheng wordt voor maar liefst 6 maanden geschorst. Deze schorsing komt bovenop een boete van een jaarloon!