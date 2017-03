Profiteert het vrouwenvoetbal van inbinden Rode Duivels?

Hoe zou het intussen zitten met de premies van de Rode Duivels? Onder het vorige bewind bij de KBVB waren die astronomisch en er werd gevraagd om in te leveren. Nu lijken de Rode Duivels daar wel oren naar te hebben. En dat kan het vrouwenvoetbal misschien ten goede komen. Of niet?

"Ik ben ervan overtuigd dat we een oplossing zullen vinden", aldus Jan Vertonghen op de persbabbel donderdag. "We willen allemaal dat er zo snel mogelijk een akkoord bereikt wordt. De spelersgroep heeft dat ook aangegeven. En onze prestaties zullen er niet onder lijden."

Over het wat en het hoe van de toegevingen wilde Vertonghen het niet hebben: "We denken mee met de KBVB, want wij willen ook het beste voor het Belgische voetbal. Er wordt naar iedereen geluisterd en hopelijk kunnen we allemaal tevreden terugblikken achteraf."

Mogelijk staat er in de plannen ook dat de vrouwen-, jeugd- en/of futsalploegen mee kunnen profiteren van de deal van de Rode Duivels. "Als ze een deeltje van hun winstpremies opofferen voor de andere takken van het voetbal, dan kunnen wij grote stappen voorwaarts zetten", klonk bondscoach Serneels enkele maanden geleden al hoopvol.