Lukaku vol zelfvertrouwen: "Of ik de beste ter wereld kan worden?"

Foto: © photonews

Romelu Lukaku steekt bij Everton in bloedvorm en loopt dus over van vertrouwen. De spits moet het morgen doen door de afwezigheid van De Bruyne en Hazard. Hij is er klaar voor.

Betrekkelijk veel zin in de persbabbel, leek hij niet te hebben, maar gaandeweg kwam Lukaku toch los. Zo reageerde hij op een quote van Martinez. Die zei in een Engels interview dat Lukaku de beste spits van de wereld zou kunnen worden.

"Of ik het met hem eens ben?" Lukaku nam even een pauze om daarna volmondig "ja" te antwoorden. Het is eigen aan Lukaku, de spits is zich terdege bewust van zijn kwaliteiten. "Die ambitie moet je hebben als voetballer. De weg is nog lang, maar ik wil elke week beter worden."

Mensen zouden mijn ambitie niet arrogant moeten vinden, maar het net omarmen -Romelu Lukaku

Een nieuwe voorzet kwam er vanuit de opgekomen pers. Of Lukaku tevreden zou zijn met een 6-0 overwinning waarin hij níet scoort? "Dat gaat niet gebeuren", kreeg de aanvaller de lachers op zijn hand.

Die ambitie zorgt er soms voor dat mensen aanstoot nemen aan zijn uitspraken. "Dat is de ambitie die ik heb. Als je voetballer bent, wil je toch de beste worden? Daarom werk ik harder dan anderen. Mensen moeten dat omarmen in plaats van het arrogant te vinden."

Nu zou ik wel slagen onder Mourinho -Romelu Lukaku

Lukaku mislukte onder Mourinho bij Chelsea, maar deze, rijpere, versie van de aanvaller maakt een betere kans. "Na die periode maakte ik een analyse. Van wat ik kon en waar mijn werkpunten lagen. Ja, ik denk dat ik nu wel aan zijn eisen zou voldoen."