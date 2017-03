Lukaku over zijn toekomst: "Beslissing genomen"

Foto: © Photonews

Blijft Romelu Lukaku bij Everton of niet, dat was de voorbije weken de hamvraag in de Engelse en Belgische media. Uiteraard werd die vraag vandaag ook gesteld.

Lukaku wou er niet graag op ingaan, maar zei enkel dit: "De beslissing is al genomen." Het lijkt er dus op dat Everton op zoek mag naar een nieuwe aanvalsleider. Voor de Toffees zou het een groot verlies zijn. Het hele team draait er rond Lukaku.

"Bij Everton draag ik het team op mijn schouders", aldus de spits wanneer hij ernaar gevraagd werd. "Maar hier zijn ook andere spelers die dat kunnen." Benieuwd waar Lukaku naartoe trekt, geïnteresseerden genoeg voor de huidige topschutter van Engeland.