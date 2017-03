Geen Hazard, Meunier en hoogstwaarschijnlijk geen De Bruyne: "Dit wordt onze grootste uitdaging"

Foto: © photonews

Bij de Rode Duivels loopt het dezer dagen niet van een leien dakje. Meunier en Hazard zijn er al niet bij, ook De Bruyne zal enkel mits een mirakel aan de aftrap verschijnen.

Not a good day at the office dus, voor Roberto Martinez. "We probeerden Meunier nog klaar te stomen en hij maakte progressie, maar hij is niet honderd procent. Daarom stuurden we hem terug naar PSG."

Het grootste nieuws is uiteraard de afwezigheid van De Bruyne en Hazard. Het is een eeuwigheid geleden dat de Rode Duivels zonder één van beide aan de aftrap komen. Voor Roberto Martinez wordt het dus puzzelen.

We moeten tonen dat we deze tegenslagen te boven kunnen komen -Roberto Martinez

"Dit is één van die wedstrijden waarbij we heel wat pech hebben. Met blessures en onbeschikbaarheden, maar dat heb je uiteraard in het voetbal. Het wordt morgen onze grootste uitdaging", gaf de bondscoach aan.

Hij ziet er naast een nadeel ook de positieve kanten van in. "We moeten tonen dat we deze tegenslagen te boven kunnen komen. Als we dit kunnen overwinnen, zullen we hier beter uitkomen. Dan zijn we een stap dichter bij het team dat we willen zijn."

"Het wordt afwachten hoe we hiermee om zullen gaan, hoe we reageren op deze tegenslagen. We kunnen niet verder bouwen op Estland, maar moeten van nul beginnen. Dit wordt de grootste test", sloot Martinez af.