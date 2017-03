'Kompany werkt iedereen op de zenuwen' versus "Iedereen ziet hem nog als dé leider"

Foto: © photonews

Het is alweer een tijdje geleden dat we Vincent Kompany nog zagen in het plunje van de Rode Duivels. "Hij werkt iedereen op de zenuwen", klinkt het. Al wil een Rode Duivel dat alvast weerleggen.

"Dat hij er niet bij is? Dat heeft hij enkel aan zichzelf te danken", is Herman Brusselmans fors in Het Laatste Nieuws. "Al jarenlang werkt hij iedereen op de zenuwen, met zijn flaters, geldzucht, arrogantie,..."

"Als hij in recente tijden vijf minuten op het veld stond, liep hij voor de twintigste keer een nieuwe blessure op", gaat de schrijver lustig verder. Toch wel een serieuze vingerwijzing.

"Vince is er al een tijdje niet meer bij geweest, maar hij blijft voor ons dé nummer 1. Hij heeft een sterke mening, het is een slimme gast en ik denk dat iedereen hem wel nog ziet als dé leider", weerlegt Jan Vertonghen alvast deels de kritiek.