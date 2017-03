Onderschatten we met z'n allen het niveau in Frankrijk? "Monaco speelt het beste voetbal in Europa"

Toen AS Monaco met flitsend voetbal de Engelse reus Manchester City zonder boe of ba uit de Champions League knikkerde, werd dat als een verrassing bestempeld. Het Franse voetbal zat naast PSG immers lange tijd op z'n gat, zo leek het voor de meesten. We gingen te rade bij een kenner.

“Ik vond het bizar dat het voor heel wat mensen een verrassing was dat AS Monaco het zo goed deed tegen Manchester City”, aldus ELEVEN-commentator Dieter Landuyt. “Monaco speelt momenteel het beste voetbal in Europa. Nog beter dan wat de topploegen in Spanje laten zien, nog beter dan Juventus en sowieso beter dan het voetbal in Engeland.”

De mindere reputatie in Frankrijk zorgt, terecht mee voor die perceptie. “De reputatie van de Ligue 1 is nog steeds ‘minderwaardig’. Maar toch zit Frankrijk nog met Lyon en Monaco in Europa. Ze zijn er zich van bewust en zijn aan het onderzoeken hoe ze de competitie kunnen opwaarderen.”

Ik kan de goeie wedstrijden van PSG op één hand tellen -Dieter Landuyt

Hij ziet een bruggetje naar ons land. “Net als in België vroeger, zit je daar met een enorm sterke nationale ploeg, maar een mindere competitie. PSG probeert ook al jaren Europese successen te halen, maar dat lukt niet.”

En wordt PSG nog ingehaald door Monaco, de titelkandidaat nummer één. “Ik heb veel matchen in Frankrijk gezien en ik kan de goeie wedstrijden van PSG op één hand tellen. Het is een groot verschil met de voorbije seizoenen waar PSG alles domineerde. Nice deed ook een lange tijd mee, maar verloor enkele belangrijke spelers en dus ook punten.”