Brecht Capon reageert na matig duel tegen Oostende en is eerlijk over rode kaart

Geen winnaar in het duel tussen Standard en KV Oostende (0-0). Brecht Capon was één van de hoofdrolspelers in het incidentrijke duel met drie rode kaarten. Hij mocht al vroeg gaan douchen na een fout op een Mpoku.

"Het was een matige match voor iedereen", zei Capon na afloop. "Het was zeker niet onze beste match, ook niet van Standard. Dit was een logische 0-0. Al bij al mogen we hier tevreden zijn met een punt. Er zat strijd in de ploeg en we hebben opnieuw de nul gehouden."

Capon mocht halverwege de eerste helft al gaan douchen na een stevige fout op Mpoku. "Niet onterecht, denk ik", bekende hij. "Het was zeker niet de intentie en de bal botste wat op. Ik heb het nog niet gezien, maar er valt wellicht wel iets voor te zeggen. Ik hoop dat de sanctie meevalt, want ik heb al een groot deel van deze match gemist."

10 op 12

Oostende puurde 10 punten uit 4 matchen. "Tegen Eupen wordt een belangrijke match. Als we die winnen, moeten we niet te veel meer achterom kijken. Dat is het belangrijkste. Als we winnen, hebben we een mooie kloof en zetten we een mooie reeks neer", besluit Capon.