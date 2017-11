Doe nog snel mee: win drie gesigneerde shirts van Club Brugge!

Het uitshirt van Club Brugge is dit seizoen om duimen en vingers van af te likken. Het witte exemplaar met de opvallende blauw-zwarte band wordt alom geprezen én kan zelfs binnenkort het uwe zijn.

Het gerenommeerde Engelse FourFourTwo zag het shirt immers als twaalfde mooiste voetbaltruitje van 2017/2018. En jawel, dat bekeken ze mondiaal. De opvallende band op de borst, maar ook de subtiele accenten op de mouwen en onderaan het shirt werden geprezen. Voor de stijlvolle kraag kreeg Club ook bonuspunten.

Gesigneerd door het hele team

Wil u zelf ook zo'n shirt in de wacht slepen? Dat kan! In samenwerking met Club Brugge mogen we maar liefst drie shirts aan jullie weggeven. Bovendien worden ze gesigneerd door het voltallige team van blauw-zwart.

Wil je kans maken? Los dan onderstaande vraag op:

Welke watermerk zit verborgen achter het logo van het witte away shirt?

1891 NSNG (no sweat, no glory) One Club, One Family, One Passion

Antwoorden kan op het formulier hieronder. Geen geluk met deze wedstrijd? Bestel dan via deze link het uitshirt van Club Brugge. Bovendien krijg je nog een extraatje: tot eind oktober krijg je de bedrukking er gratis bovenop!