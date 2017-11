Essevee likt de wonden, maar zoekt geen excuses: "We kunnen gewoon beter"

Foto: © photonews

Zulte Waregem zit in de hoek waar de klappen vallen. De 3 op 21 staat keihard op het scorebord, play-off 1 komt stilaan in gevaar voor Essevee. Spelers en coach willen geen paniekvoetbal spelen, maar beseffen dat het beter moet.

"We willen vloeiend, aanvallend voetbal brengen. Maar misschien stralen we net iets te weinig vertrouwen uit om dat te doen", aldus Francky Dury in zijn analyse na de nederlaag tegen Racing Genk. "We komen opnieuw op achterstand in een thuismatch, dat is jezelf een beetje in de voeten schieten."

"3 op 21, dat maakt dat het allemaal wat krampachtiger gaat. We hebben toch nog wat kansen gehad, ook in het laatste kwartier. Ze gaan echter niet binnen en dat is een beetje sneu. Goed, het is wat het is: we zitten in de hoek waar de klappen vallen."

We kunnen gewoon beter dan wat we lieten zien

"Het doet heel veel pijn en is absoluut niet leuk. Ik weet hoe iemand zich voelt na een 19 op 21, maar ook na een 3 op 21. Iedereen kijkt naar elkaar en het gaat allemaal snel. Woensdag zitten we al opnieuw op het vliegtuig naar Nice."

Davy De fauw wilde geen excuses zoeken: "We krijgen opnieuw een doelpunt tegen en de wedstrijd is weer al voorbij, het is een fase waarin we zitten. We kunnen gewoon beter dan wat we laten zien hebben tegen Genk. Het is een goede ploeg en een goed blok, maar dat zijn wij eigenlijk ook."