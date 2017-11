Dit hadden doelman Ochoa en invaller Emond te zeggen over matige match tegen Oostende

Foto: © photonews

Standard en Oostende eindigden de match met respectievelijk 10 en 9 spelers, toch eindigde de wedstrijd zoals ze begon: met een brilscore. Rouches Guillermo Ochoa en invaller Renaud Emond reageerden ontgoocheld.

Een matig Standard kon het numerieke overwicht tegen Oostende niet uitbuiten. De Luikenaars stelden bezoekende doelman Dutoit enkel op de proef met een schot vanop 30 meter van Laifis en een poging van Mpoku. Toch voelde het bij de thuisploeg aan als duur puntenverlies. Bij winst stonden de Rouches voorlopig in de top zes.

"Dit zijn twee verloren punten", aldus doelman Guillermo Ochoa. "We hebben enkele kansen gehad, maar we misten scherpte voor doel. Er waren dan ook weinig schoten op doel."

Ook invaller Renaud Emond kon de bakens niet verzetten. "We toonden dat we absoluut wilden winnen en daar hebben we ook alles voor gedaan", zegt de aanvaller. "Spijtig, want we waren de betere ploeg."