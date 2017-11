Dortmund stelt Bosz voor ultimatum: twee keer winnen of c4 ligt klaar

Foto: © Photonews

Dortmund likt zijn wonden na het 2-1 verlies vrijdag tegen Stuttgart. Coach Peter Bosz kan maar beter winnen de komende twee wedstrijden wil hij zijn baan behouden.

Hij begon nog ijzersterk aan het seizoen met Dortmund, maar sinds oktober zit er zand in de motor van de Borussen. In de laatste acht duels werd er slechts één keer gewonnen, in de beker dan nog wel tegen 1. FC Magdeburg.

Het Duitse BILD weet nu dat de Nederlandse oefenmeester van de club twee wedstrijden krijgt om een ontslag te vermijden. En die wedstrijden zijn niet van de poes: dinsdag neemt Dortmund het in de Champions League op tegen Tottenham Hotspur en zaterdag wacht grote vijand Schalke 04 in de eigen competitie.

Vooral de wedstrijd tegen Schalke 04 is cruciaal voor Dortmund wil het die Königsblauen niet zien uitlopen in de stand. De achterstand op koploper Bayern München bedraagt nu al negen punten in de Bundesliga.