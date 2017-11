Anderlecht-target legt er vier in het mandje, weldra onhaalbaar?

Sinds januari 2017 speelt Richmond Boakye nog maar voor het Servische Rode Ster Belgrado, maar de Ghanese international lijkt nu al onhoudbaar geworden. Anderlecht is erg gecharmeerd door de speler, maar ook andere ploegen zijn niet blind voor de prestaties van Boakye.

Rode Ster won gisteren overtuigend met 6-1 van Rad Beograd. Boakye verscheen in die ruime zege maar liefst vier keer op het scorebord. Anderlecht wil de bonkige Ghanese aanvaller maar al te graag binnenhalen deze winter en ging hem al meermaals scouten.

De Brusselse club zal wel flink in de geldbuidel mogen tasten om de spits naar het Astridpark te lokken. Een vraagprijs van tussen de vijf en zeven miljoen euro deed de ronde, maar doordat Boakye in bloedvorm verkeert en goals aan de lopende band scoort, lijkt die nog wel de hoogte in te zullen gaan. Weldra onhaalbaar voor paars-wit?

Door de definitieve verkoop van Frank Acheampong aan het Chinese Tianjin Teda beschikt de landskampioen wel over wat extra kapitaal.

Boakye zit dit seizoen momenteel aan 18 stuks in 24 wedstrijden. Als Ghanees international vond hij vijf keer de netten in dertien wedstrijden.