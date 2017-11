Noodlijdend Tubeke veegt de nul weg en laat Westerlo en Beerschot Wilrijk achter

In 1B stond zondagmiddag nog één duel van speeldag 2 in de terugronde op het menu. Union Saint-Gilloise kreeg op de Heizel het noodlijdende Tubeke over de vloer.

Tubeke zette begin deze week zijn coach Sadio Demba op straat. De assistenten namen meteen over, en leidde de Waals-Brabanders zondagmiddag naar een eerste punt.

Nochtans zag de situatie er aanvankelijk niet te best uit. Na 17 minuten spelen zette Kis vanop de stip de 1-0 op het scorebord.

Nummer 9

Die voorsprong bleef tot even voor het uur staan. Stevance maakte er met zijn negende van het seizoen namelijk 1-1 van. Die stand bleef tot het eind staan, waardoor Tubeke zijn eerste punt van de return pakte.

Westerlo en periodekampioen Beerschot Wilrijk konden in de terugronde de nul nog niet wegvegen. Met 11 punten uit 16 wedstrijden blijft Tubeke het zwakke broertje van de reeks.