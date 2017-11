Vanaken brengt Club op kruissnelheid voorbij Waasland-Beveren, ref boeman voor bezoekers

Foto: © photonews

Club Brugge heeft Waasland-Beveren uit de top-zes geknald, maar had daar in de eerste helft wel de hulp van ref Smet voor nodig. In de tweede helft kwam het sterker voor de dag.

In Brugge was het uitkijken naar de clash tussen Ivan Leko en Philippe Clement. Die laatste werd door Club Brugge als zijnde te onervaren in de rol van hoofdcoach bestempeld, waarna Leko de touwtjes in handen kreeg. Het was daarnaast ook het treffen tussen de twee teams die al het vaakst de weg naar de netten vonden.

Slechtziende ref smet op de eerste helft

Leko wijzigde niets aan de ploeg die in Anderlecht een 0-0 gelijkspel boekte en dus stonden Diaby en Vossen voorin. Bij Waasland-Beveren zat Camacho een schorsingsdag uit. Scheidsrechter van dienst was Wim Smet.

En zo komen we meteen bij het eerste onderwerp van deze wedstrijd. Het zou niet mogen, maar wanneer we de naam van Smet terugvinden op het wedstrijdblad, doet ons dat zelden of nooit plezier. We kunnen het niet verklaren, maar die man straalt een soort besluiteloosheid uit die je in zijn rol niet verwacht.

Smet kreeg een nieuwe kans om zich te bewijzen in onze ogen, maar verprutste die vakkundig. Hij maakte langs weerskanten fouten, maar we durven zeggen dat de jongens van Waasland-Beveren zwaarder benadeeld werden. Nakamba mocht immers ongestraft Morioka aantrappen in de zestien. Loepzuivere penalty en dat bij 0-0.

Toen even later ook Buatu aan het shirt neergehouden werd bij een hoekschop, wist men bij de Waaslanders al dat het heel moeilijk zou worden. De derde blunder van Smet was Comedy Capers. Boljevic stak z'n been tussen die van Vanaken en de verbouwereerde middenvelder van Club kreeg geel.

Genoeg over Smet, er werd ook nog gevoetbald, zij het sporadisch, in die eerste helft. We kregen wel een prachtgoal van Ruud Vormer te zien. Met een halve volley knalde hij een voorzet van Limbombe magnifiek tegen de netten. Club 1-0 voor tegen de rust.

Clement mocht trots zijn op z'n spelers, maar zal niet tevreden zijn met wat hij in het begin van de tweede helft te zien kreeg. Club Brugge kreeg kans na kans en Cools kon op aangeven van een geniale Vanaken de 2-0 in doel tikken. Diaby miste bovendien twee niet te missen kansen.

Waasland-Beveren kwam er nog amper aan te pas, al moest Mechele een kopbal van Seck nog van de lijn halen. Vanaken bekroonde zijn wedstrijd nog met de 3-0, op basis van de tweede helft verdiend, maar bij Waasland-Beveren zal er een gevoel van 'wat als' hangen.