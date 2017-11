Vossen steekt Diaby hart onder de riem: "Ik maak me geen zorgen"

Foto: © photonews

Abdoulaye Diaby had niet de meest gelukkige avond tegen Waasland-Beveren. Hij zag zijn team winnen met 3-0, maar had altijd minstens twee doelpunten moeten maken. Jelle Vossen begreep zijn wanhoop en stelde gerust.

Het waren open kansen, waarbij Diaby alles juist deed, tot aan de afwerking. Bij een uitstekende bal van Vossen kapte hij Moren uit en probeerde vervolgens Roef tegenvoets te pakken. De paal hield hem van een doelpunt. Bij een droom van een voorzet van Vanaken, miste hij nog net iets onbegrijpelijker de intikker.

"We hebben de kansen gehad om de score hoger te laten oplopen, maar dat hebben we nagelaten", aldus Vossen achteraf. "Op zich hoef ik hem daar niets over te zeggen. Je hebt zo'n periodes als spits", ging Vossen verder.

Binnen enkele weken gaan die ballen er blindelings in -Jelle Vossen

"Ik maak me absoluut geen zorgen over hem en over mij. Binnen enkele weken gaan die ballen blindelings binnen en maken we er twee of drie per wedstrijd. Als nu de andere jongens scoren, is er geen vuiltje aan de lucht", sloot hij af.