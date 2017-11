Analisten eensgezind eens over elleboog Ingvartsen: "Hij had altijd rood moeten krijgen"

Foto: © photonews

KRC Genk-aanvaller Marcus Ingvartsen liet zich gisteren in negatieve zin opmerken met een elleboog aan het adres van Julien De Sart. De analisten in Sports Late Night vinden dat deze actie zwaarder bestraft had moeten worden.

Het lijkt mij een bewuste elleboog en ik vind het ook altijd een rode kaart", zei Geert De Vlieger daarover in Sports Late Night. Marc Degryse treedt hem bij. "Ik deel die mening, het vervelende is enkel dat zulke acties dit seizoen nog niet werden bestraft.

Niet door de scheidsrechters, niet door de reviewcommissie. Het enige wat ze zijn is consequent, want ze blijven ze niet bestraffen."

We moeten ook de twijfelgevallen gaan bestraffen, dat het niet meer gebeurt", gaat De Vlieger verder. "De ref moet gewoon rood durven trekken. De reviewcommissie kan en moet optreden nu.

Er is een gele kaart gevallen maar als ze unaniem beslissen dat dit rood moet zijn, kunnen ze Ingvartsen voor het Bondsparket halen. Dit moet bestraft worden. Niet nu om een voorbeeld te stellen, maar elke keer", besluit de ex-doelman.