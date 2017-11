Dit is waarom Anderlecht Ferrera alweer een andere functie gaf

Emilio Ferrera heeft in een paar maanden tijd al drie verschillende invullingen van zijn functie gehad bij Anderlecht. Hij begon als coördinator van de jeugd en voegde daar later het hoofdtrainerschap van de beloften aan toe. Nu is hij enkel nog dat laatste.

Bij Anderlecht waren er veel jongeren die niet omkonden met de klinische aanpak van Ferrera. De vrees bestond dan ook dat er heel wat talent andere oorden zou gaan opzoeken. Ook was er wrevel dat de functies van Jean Kindermans - die door heel wat ploegen in Europa gegeerd is - voor een deel werden overgenomen door Ferrera.

Daarom besliste Anderlecht dat Ferrera best een stap terugzette om een leegloop te vermijden. Kindermans krijgt weer de volle verantwoordelijkheid over de jeugd, terwijl Ferrera zich als hoofdtrainer van de beloften gaat bezighouden met de jongeren die de laatste stap richting A-ploeg moeten zetten.