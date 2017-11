Rode lantaarn zet zijn hoop op Makelélé: "Hij zet veel meer in op het defensieve"

Eupen kon ook thuis van Antwerp geen punten pakken en blijft zo troosteloos laatste. De Oostkantonners menen echter dat hun nieuwe coach het tij kan keren. "Hij zal het er desnoods instampen!", aldus Siebe Blondelle.

Blondelle is blij met de komst van Makelélé, die defensief één en ander op punt wil zetten. Want dat blijft het grootste pijnpunt van Eupen. "Hij doet het anders dan Condom. We spelen veel meer wedstrijdjes op training, we leren sneller te spelen en na te denken", aldus de verdediger. "Hij zet veel meer in op het defensieve compartiment. Desnoods zal hij het erin stampen, zei hij."

Eupen incasseert immers heel makkelijk goals. "Die aanpak, sommige jongens hebben dat echt nodig. Je zag aan ons spel al dat het de goede kant opgaat. Wat we denken van Makelélé? Hij is hier als coach, niet als speler. We zitten allemaal in dezelfde situatie. Hij coacht goed en spreekt veel met de spelers."