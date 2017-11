De Fauw weet wat er schort bij Zulte Waregem: "Dat is het probleem"

Foto: © photonews

Zulte Waregem kwam niet tot scoren tegen KRC Genk. In de finale zone missen ze een beetje een sluipschutter, liet coach Dury noteren na de wedstrijd.

Zulte Waregem kon maar één keer winnen in zeven wedstrijden en slikt de laatste tijd meer doelpunten dan het zelf maakt. In de studio van Sports Late Night kreeg Davy De Fauw de vraag gesteld of ze Mbaye Leye, vertrokken met slaande deuren, missen.

"Als je niet makkelijk scoort en deze wedstrijd bekijkt, zal je misschien zeggen dat je hem mist, maar we hebben andere jongens in onze kern die zijn rol zouden moeten kunnen invullen.

Het probleem is dat we te veel doelpunten slikken. We moeten scherper verdedigen en meer communiceren met elkaar. We zijn zoekende, dat zag je ook in de opstelling met de coach die Walsh op het middenveld zette voor meer duelkracht.

Puur kwalitatief gezien hebben we potentieel genoeg om bij de eerste zes te horen. Maar daar moeten we nu niet aan denken. We moeten gewoon weer punten pakken en weer de aansluiting zoeken met de rest", besluit de aanvoerder.