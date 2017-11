De balans na de eerste speelhelft: zóver zaten we ernaast (en met ons iedereen) met onze prognose

Foto: © SDG

Wie vooraf gedacht had dat STVV en Antwerp in de top-zes zouden zitten na één competitiehelft, hadden we gek verklaard. De competitie staat na de eerste helft op z'n kop. We bekijken nog eens onze prognose van voor het seizoen.

Overachievers

Charleroi, Antwerp, Waasland-Beveren, Sint-Truiden en Moeskroen doen het zonder meer uitstekend. Moeskroen liet de laatste weken wel wat van z'n pluimen, maar stond lange tijd in de top-zes.

Sint-Truiden kan de hoogvorm het langste aanhouden en staat nog steeds op plaats vier. Ook Charleroi hadden we, na alweer belangrijke uitgaande transfers, lager ingeschat. Club Brugge leek voor een overgangsjaar te staan, maar domineert.

Underachievers

Natuurlijk zijn er ook de grote ontgoochelingen van dit seizoen. Anderlecht schaarde zich al bij de top-drie, maar ondervindt nog steeds de gevolgen van de dramatische start.

AA Gent, KV Oostende en KV Mechelen krijgen in deze categorie uiteraard ook een vermelding. Bij AA Gent lijkt de weg naar boven ingezet, maar dat competitiebegin was wel hallucinant, net als dat van Oostende.