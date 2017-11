Ibrahimovic doet bekentenis: "Het was erger dan enkel een knieblessure"

Foto: © photonews

Zlatan Ibrahimovic maakte zaterdag zijn wederoptreden bij Manchester United. Zijn eerste wedstrijd sinds 20 april, toen hij tegen Anderlecht zijn voorste kruisband afscheurde. Of althans, dat was de officiële communicatie... Want het was blijkbaar erger.

Er was meer mis met die knie dan enkel de kruisband, beweert Ibrahimovic in The Guardian. "Als mensen op de hoogte zijn van de echte blessure, zouden ze in shock zijn dat ik überhaupt nog kan voetballen. Het was meer dan alleen een knieblessure."

"Wat dan precies? Dat houd ik voor me. Het is persoonlijk en ik wil dat niet met de rest van de wereld delen. Ik heb niets overhaast, heb het schema gevolgd en keihard gewerkt. De mensen om mij heen weten wat ik ervoor gedaan heb. Het enige wat de laatste maanden in mijn hoofd heeft gezeten is: ik kom terug. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor het warme weerzien."