De videoref, Hanni, Limbombé (x2), Club, Genk, Dejaegere, Standard - KVO, Stanciu en Malinwa

Foto: © photonews

Alle goede (en slechte) dingen komen in drievoud. Hanne, Klaasje en Marthe bewijzen dat met K3 ondertussen al een paar jaar. Ook in de nieuwe jaargang van de Jupiler Pro League gaan we op onze gekende manier nabeschouwen.

TOP

Videodinges

Neen, de videoref heeft dit seizoen nog geen al te beste indruk gemaakt. Maar als het goed is, dan moeten we het ook zeggen. De manier waarop werd ingegrepen in Charleroi - KV Mechelen: perfect.

Een gele kaart voor Schoofs, meteen naar de beelden kijken, een al bij al snelle beslissing en een goed herstel: rode kaart. Bewust was de fout misschien niet, maar op deze manier profiteerde Charleroi en niet - na veel vijven en zessen en reviewcommissies en Bondsparketten - een of andere ploeg binnen twee of drie weken van de uitsluiting. Is de videoref gelanceerd?

Vlaagje genialiteit bij de topclubs

Neen, de topclubs hebben dit seizoen nog geen al te beste indruk gemaakt. Maar als het goed is, dan moeten we het ook zeggen. De manier waarop ze dit weekend met enkele flitsen hun kunde lieten zien: perfect.

Het eerste kwartier na de rust van Club Brugge, fantastisch voetbal met als hoogtepunt die prachtgoal van Cools. Met een hoofdrol voor Vanaken en Limbombé, fantastisch! De pass van Hanni dat het belangrijke Anderlechtse doelpunt inleidde, fantastisch! Het doelpunt van Pozuelo na een heerlijke actie van Genk, fantastisch! En de goals van Dejaegere en Vormer, ook fantastisch! Zijn ze allen gelanceerd?

De Limbombés

Neen, Stallone Limbombé heeft dit seizoen nog geen al te beste indruk gemaakt. En ook Anthony zoekt nog een beetje naar de regelmaat. Maar als het goed is, dan moeten we het ook zeggen. De manier waarop ze dit weekend speelden: perfect.

Anthony was belangrijk voor Club Brugge in de overwinning tegen Waasland-Beveren (naast Vanaken en Vormer), Stallone verwerkte een paar weken B-kern met een knappe goal en geniale vierpartij achteraf. Zijn ze beiden helemaal gelanceerd?

FLOP

Het mag toch wat meer zijn ...

In de kiem van de goede momenten, zitten natuurlijk ook nog steeds heel veel slechte momenten. Toonbeeld van hoe zwak een voetbalmatch kan zijn, was misschien wel het slordig hoopje Standard - KV Oostende.

Beide teams hebben een remonte ingezet en niet verliezen is in zo'n periode dan ook wel eens belangrijker dan winnen, maar de manier waarop Oostende een puntje kwam pakken in een partij met meer rode kaarten (3) dan kansen was niet om aan te pleuren.

Had je 10 miljoen ...

We vermoeden dat Nicolae Stanciu niet snel in de televisiestudio zal zitten met Bart Scholz, want ook in Moeskroen was hij simpelweg niet op de afspraak. Het blijft slechte passes regenen bij de man van 10 miljoen euro.

Steeds meer lijkt een oplossing in januari zich op te dringen. De makkelijkste passes of controles lukken niet meer, het wordt steeds dramatischer. Pijnlijk, want de Roemeen heeft echt wel kwaliteiten en dat zie je ook.

KV Mechelen

Zulte Waregem staat met 3 op 21 in de hoek waar de klappen vallen, maar nog dieper in de stand beleefde KV Mechelen opnieuw een horroravondje in Charleroi. Vooral het gebrek aan voetbal viel daarbij zwaar op.

Malinwa staat voorlaatste in de stand en heeft een schamel puntje meer dan Eupen. De zege van Kortrijk tegen STVV maakt de nijpendheid van het bestaan Achter de Kazerne enkel maar groter. En zo staat er plots veel druk op de uitmatch naar Antwerp.