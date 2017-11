Pep Guardiola zet Nederlandse journalist te kakken

Pep Guardiola neemt doorgaans geen blad voor de mond. Ook niet toen hij aan de vooravond van de Champions League-wedstrijd tegen Feyenoord gevraagd werd of hij een B-ploeg zou opstellen.

Guardiola bekeek de Nederlandse journalist verbouwereerd. "Een B-ploeg? Wij hebben geen B-ploeg. Tegen Napoli hebben we met Danilo en Gündogan gespeeld, is dat dan een B-ploeg?"

Hij gaf wel de ernst van de blessure van Stones mee. "We zullen hem drie tot vier weken moeten missen." Al had hij ook goed nieuws. "Vincent Kompany is fit, net als Mangala."