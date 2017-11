De verkoop van Anderlecht: moeilijk voor Gheysens-Vandenhaute door... het stadiondossier

Foto: © photonews

Het Anderlecht-bestuur is niet opgezet met het uitlekken van de overnameplannen. Zij wilden in alle rust onderhandelen met mogelijke kandidaten, maar dat zit er nu dus niet meer in. In die optiek is een overname door het duo Gheysens-Vandenhaute weinig waarschijnlijk.

Want rustig onderhandelen wordt het niet met het duo. Sinds het stadiondossier is de relatie tussen Gheysens en het duo Alexandre Van Damme-Jo Van Biesbrouck helemaal verzuurd. De twee partijen praten niet meer met elkaar. Met de familie Vanden Stock heeft Gheysens wel nog een goeie band en men hoopt daar een oplossing te vinden.

Al is het voor Vanden Stock - nog steeds hoofdaandeelhouder van de club - moeilijk 'cavalier seul' te spelen en de rest van het bestuur buitenspel te zetten door in zijn eentje met hen te gaan onderhandelen.

Usmanov en anderen

Er is wel al een bod van 75 miljoen van dat duo, geld dat voornamelijk door Gheysens beschikbaar zou gesteld worden. Vandenhaute zou zich meer met de dagelijkse werking van de club bezig gaan houden.

Maar ze moeten uiteraard nog afrekenen met de Rus Alisher Usmanov en andere gegadigden. Vanden Stock en co houden immers nog alle opties open. Er worden nog nieuwe aanbiedingen verwacht. Dus de club is nog verre van verkocht.