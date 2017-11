Depoitre wil tegen deze landen uitkomen op het WK

Foto: © photonews

Op 1 december zal er in het Kremlin in Moskou geloot worden voor de poules van het WK. Of hij er bij zal zijn in Rusland, is nog niet zeker, maar toch geeft Huddersfield Town-speler Laurent Depoitre aan tegen welke landen hij graag met België wil uitkomen.

“Het zou mooi zijn om een groot land uit pot 2 te trekken, Engeland bijvoorbeeld”, zegt hij in het programma Complétement Foot van RTBF. “Uit een ander werelddeel kies ik vervolgens een Afrikaans land, zoals Senegal.

Welk land kiest de Ex-Gentspeler tot slot? “Als laatste kies is voor Australië omdat onze kapitein Aaron Mooy er speelt. Het zou mooi zijn om tegen hem te spelen. Voor Depoitre mogen de Rode Duivels dus uitkomen tegen Engeland, Senegal en Australië. Eerder gaf Thomas Meunier nagenoeg dezelfde landen als antwoord.