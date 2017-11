Daags na zijn tweets bijt Nainggolan ook op nationale radio van zich af: "Dat is de dikste zever die ik ooit gehoord heb"

Foto: © photonews

Na zijn scherpe tweets op de kritiek van enkele mensen dat hij de wedstrijden tegen Mexico en Japan bewust aan zich voorbij liet gaan, kwam Radja Nainggolan ook op de nationale radio nog eens terug op de geruchten.

In tegenstelling tot de oefeninterlands was Radja Nainggolan er in de stadsderby tegen Lazio Roma wel bij en bekroonde hij zijn sterke prestatie zelfs met de treffer die AS Roma de overwinning schonk. Heel wat mensen vroegen zich toen hardop af of hij wel degelijk geblesseerd was bij de Rode Duivels.

Op Radio 1 bijt 'Il Ninja' na zijn tweets ook verbaal van zich af: “Ik snap niet dat mensen dat durven zeggen. Ik herstel gewoon snel van een kleine blessure. Waarom zou ik niet willen spelen? Omdat ik niet naar het WK wil zeker?", klinkt het sarcastisch bij de middenvelder.

Nainggolan gaat verder: "Ik ben wekenlang niet opgeroepen en was blij om er weer eens bij te zijn. Ik wist dat ik zou spelen en wilde mij bewijzen. En dan gebeurt die blessure.. Dat ik niet wou spelen is dan ook de dikste zever die ik ooit gehoord heb."

Als ik een kleine kans heb om naar het WK te gaan, wil ik die ook met beide handen grijpen. Nu werk ik gewoon verder zodat ik er de volgende keer weer bij kan zijn", besluit de Rode Duivel van AS Roma.