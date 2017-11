Vormer weigert aan Gouden Schoen te denken: "Gewoon lekker doordoen, puntjes pakken voor Club Brugge"

Foto: © photonews

Club Brugge haalde het met 3-0 al bij al makkelijk van Waasland-Beveren, maar had wel enkele beslissingen mee. Ruud Vormer was één van de uitblinkers met een wereldgoal.

Club kon de match controleren na een fantastisch kwartier na rust. “Zij moesten ook wat doen en gingen wat hoger staan, wij hebben dan snelle spelers als Vossen en Diaby”, aldus een goedgeluimde Ruud Vormer achteraf. Hij had ook een echt pareltje gemaakt in de eerste helft.

“Limbombe wist dat ik daar stond en legde hem precies goed, ik schoot hem zomaar binnen.” Met een halve volley dan nog, net op het moment dat de meeste volgers aan hun lijstje voor de Gouden Schoen beginnen te denken.

Dat been van Ampomah, dat was per ongeluk. Ik stampte ook niet door, hé -Ruud Vormer

Maar daar zit Vormer naar eigen zeggen niet mee in zijn hoofd. “Daar ben ik niet mee bezig, ik wil gewoon lekker doorgaan met punten pakken voor Club Brugge.” Dat loopt vlot, Club staat dominant aan kop na de eerste speelronde. “Beter kan denk ik niet, we zijn echt goed aan het voetballen en thuis pakken we iedereen.”

Toch waren er enkele discutabele beslissingen. Zo had Waasland-Beveren een penalty moeten krijgen. “Dat heb ik niet gezien, de scheidsrechter blijkbaar ook niet.” Vormer ging zelf stevig door op het been van Ampomah en had misschien rood kunnen krijgen. “Ik wou op die bal staan, maar hij tikte hem opzij. Ik stampte niet door, het was per ongeluk.”