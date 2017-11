De Ridder zucht na nieuwe thuisnederlaag: "De scheids heeft de match een beetje kapotgefloten"

Steve De Ridder leed met Lokeren nog maar eens een thuisnederlaag. Zijn kans op de vroege 1-0 spatte op de paal, maar dat was achteraf niet zijn grootste frustratie.

"Als dat schot van mij niet op de paal maar in doel gaat, was het een heel andere situatie. Zij scoren in de kluts en dan moet je gaan achtervolgen", zegt De Ridder.

Ik geef toe dat ze beter waren, maar...

Vooral de verdeling van de kaarten zat hem scheef. "Die twee gele kaarten voor Mpati vond ik heel makkelijk. En ik denk dat de scheids op die manier de wedstrijd een beetje heeft kapotgefloten. Gent was ook constant aan het duwen en trekken en zij krijgen pas na een uur de eerste gele kaart."

"Als het terecht was, kan ik weinig zeggen", geeft hij wel toe. "Maar ik wil zeggen dat Gent vroeger kaarten had kunnen krijgen en dan was er naar het einde toe misschien ook een rode kaart gevallen. Nu vallen ze allemaal op het einde. Ik vind dat nogal frappant."