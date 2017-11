Lierse pakt straffe 15 op 15, maar... "Ik ben nog niet klaar om voor de rest van het seizoen hoofdtrainer te zijn in 1B"

Foto: © photonews

Lierse SK heeft de wind in de zeilen. De Pallieters wonnen vrijdagavond al voor de vijfde keer op rij. Een sterk debuut dus van de nieuwe T1 Will Still.

De amper 25-jarige oefenmeester werd na het vertrek van Fred Vanderbiest gepromoveerd tot T1. En daar voelt hij nu al de naweeën van. "Fysiek is het erg uitputtend", geeft Still aan in Sport/Voetbalmagazine. "Het sloopt je."

"Ik wil dit wel doen om de club te helpen, maar ik ben als mens en als coach nog niet klaar om voor de rest van het seizoen hoofdtrainer te zijn in 1B. Dat is onmogelijk. Daar ben ik liever eerlijk over naar hen toe", verrast Still.

Kansen op slagen zo groot mogelijk maken

"Maar goed. Ze hebben me nu gevraagd, dus doe ik het met plezier en op de beste manier dat ik kan. Ik probeer mijn kansen op slagen zo groot mogelijk te maken en dan zien we wel. Ik weet niet wanneer het precies voorbij zal zijn, dus concentreer ik me gewoon op de volgende wedstrijd. De toekomst zal zichzelf wel uitwijzen", besluit de Belg met Britse roots.