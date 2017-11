Anderlecht mag op hoop leven, target heeft er genoeg van: "Mijn geduld is bijna op"

Aleksandar Mitrovic is helemaal uit de gratie van Rafael Benitez verdwenen. De Spanjaard heeft hem sinds augustus slechts 20 minuten meer laten meespelen. En nu lijkt de maat vol voor Mitrovic, die genoeg interesse heeft uit binnen- en buitenland.

Ondanks dat Newcastle enorm moeilijk scoort, heeft Rafael Benitez blijkbaar geen vertrouwen meer in de Serviër. En voor de 23-jarige aanvaller is er meer dan genoeg interesse. Naast Anderlecht - dat zijn situatie opvolgt - zijn er ook clubs uit China, Italië en de Engelse tweede klasse geïnteresseerd.

"Mijn geduld is bijna op, we zullen zien. Ik wil spelen", zegt Mitrovic in de Engelse pers. "Ik heb wel nog wat geduld, maar niet veel meer. Ik wil hier ook zijn, maar ik wil ook spelen. Ik train goed en probeer gebruik te maken van elke minuut die ik krijg."