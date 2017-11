Gheysens kandidaat-koper van Anderlecht, Antwerp reageert met een duidelijk statement

Foto: © photonews

Afgelopen zaterdag raakte bekend dat er momenteel twee kandidaat-kopers zijn voor RSC Anderlecht. Een van de twee gegadigden is het duo Vandenhaute-Gheysens.

Paul Gheysens is de sterke man achter Ghelamco, dat de nieuwe voetbaltempel van AA Gent bouwde, en bovendien de geldschieter van Antwerp. En dus vragen veel fans van de Great Old zich af wat er met hun club zal gebeuren. Met een duidelijke statement wil Antwerp benadrukken dat investeren, professionaliseren en bouwen aan de toekomst voor de clubleiding én eigenaars een engagement op lange termijn is.

"Met dit bericht wenst de clubleiding te bevestigen dat RAFC een sterk parcours aan het neerzetten is dat kadert in een duurzaam project op lange termijn voor de club", luidt de mededeling in het officieel communiqué.

Lange termijnengagement

"De eigenaars willen hun lange termijn engagement naar de club herbevestigen en zullen samen met het management de club verder professionaliseren en de nodige investeringen blijven doen. De eigenaars zullen niet alleen investeren in de nodige infrastructuur maar ook in de club zelf alsook in de jeugdopleiding om talentvorming in huis verder uit te bouwen. De eigenaars en het management hebben samen met de sportieve leiding o.l.v. Luciano D’Onofrio het lange termijnengagement om stap voor stap de club verder uit te bouwen."