Robben: "We willen de wedstrijd zo snel mogelijk in een defintieve plooi leggen"

Bayern München mag dan al geplaatst zijn voor de volgende ronde op het kampioenenbal, dat weerhoudt de Rekordmeister er niet van om vol voor de zege te gaan tegen Anderlecht morgen. Arjen Robben kijkt uit naar de wedstrijd.

Aan het officiële clubkanaal van de Duitse landskampioen, vertelt de 33-jarige Nederlandse vleugelaanvaller het volgende: "Als we spelen, dan spelen we om te winnen. Dat zal tegen Anderlecht niet anders zijn.

Bayern zal niet op halve kracht spelen tegen de Brusselaars, mogen we Robben geloven op zijn woord geloven. "We zullen vanaf minuut één op de gaspedaal duwen en de wedstrijd zo snel mogelijk in een definitieve plooi willen leggen. We zijn al geplaatst, maar toch willen we graag nog die groepswinst te pakken krijgen", besluit de speler.